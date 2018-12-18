Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

https://news.ru/storage/news/e500c76f6848c10e02f4a016795b7963/a98752bd-fd95-43a7-a84a-b814808baa3c_850.jpg De Giglio/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Корабль-разведчик HMS Echo

Корабль-разведчик ВМФ Великобритании HMS Echo вошёл в акваторию Чёрного моря. Лондон направил его в регион с целью поддержки принципа свободы навигации.

О прибытии корабля сообщили турецкие информационные порталы, а его прохождение через Босфор засняли блогеры. В настоящее время Echo движется в северном направлении.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко отметил на своей странице в Facebook, что это первый военный корабль НАТО, цель захода которого в Чёрное море сформулирована прямо.

HMS Echo — многоцелевой корабль, предназначенный для проведения разведывательных и десантных операций. Он имеет на борту эхолоты и датчики для сбора военных данных. Корабль вооружен 20-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулемётом, отмечает Znak.com.

Некоторое время назад News.ru писал о намерении США направить свои военные корабли в Чёрное море. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники задержали украинские суда, нарушившие государственную границу РФ. Американские военные попросили Госдепартамент уведомить Турцию о своих планах.