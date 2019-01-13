USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.25 $
МОСКВА-6°C10:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Конгресс США проверит «тёмную связь» Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам объявил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Члены комитета обеспокоены «странными отношениями» президентов США и России.

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает знать правду, и комитет намерен докопаться до сути. Мы проведём слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти тёмные отношения влияют на национальную безопасность», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте комитета.

Одним из поводом для проведения слушаний послужил ряд публикаций в СМИ. В частности, журналисты The Washington Post сообщили о том, что Трамп якобы утаил подробности переговоров с Путиным, которые состоялись в Гамбурге в 2017 году. По данным издания, президент США забрал записи разговора у своего переводчика и запретил ему обсуждать эту тему с кем-либо, об этом ранее писал News.ru.

Кроме того, спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследование о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Как писала газета The New York Times, в 2017 году Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Дональда Трампа, который мог секретно работать против США в пользу России. Подозрения такого рода появились после того, как Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми. Тем самым, отмечает издание, президент пытался сорвать расследование возможных связей своих представителей с Кремлём. 


#сша #Трамп #путин #конгресс
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

Лента новостей
спорт 09:48
С составом команд к Универсиаде определятся к февралю
в мире 09:35
Федерация японского бизнеса подверглась кибератаке
экономика 09:00
Афганистан может получить от ТАПИ до $1 млрд
в мире 08:59
Взрыв прогремел в перуанском клубе
технологии 08:42
Учёные снова свяжутся со «Спектром-Р»
Другие новости
политика 01:00
Москва ответила на идею Киева об отмене права вето в СБ ООН
политика 18:17
Полицейских из Ингушетии направили в Сирию
политика 18:14
Глава МИД Японии прибыл в Москву на переговоры
политика 17:13
Совфед оценил желание Украины отменить права вето в СБ ООН
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top