Конгресс США проверит «тёмную связь» Путина и Трампа

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам объявил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Члены комитета обеспокоены «странными отношениями» президентов США и России.

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает знать правду, и комитет намерен докопаться до сути. Мы проведём слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти тёмные отношения влияют на национальную безопасность», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте комитета.

Одним из поводом для проведения слушаний послужил ряд публикаций в СМИ. В частности, журналисты The Washington Post сообщили о том, что Трамп якобы утаил подробности переговоров с Путиным, которые состоялись в Гамбурге в 2017 году. По данным издания, президент США забрал записи разговора у своего переводчика и запретил ему обсуждать эту тему с кем-либо, об этом ранее писал News.ru.

Кроме того, спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследование о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Как писала газета The New York Times, в 2017 году Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Дональда Трампа, который мог секретно работать против США в пользу России. Подозрения такого рода появились после того, как Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми. Тем самым, отмечает издание, президент пытался сорвать расследование возможных связей своих представителей с Кремлём.