https://static.news.ru/photo/0b9d65b6-9e5c-11e9-bcc8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/Sopa Images/Global Look Press

Совместная конференция Организации договора коллективной безопасности и ОБСЕ состоится в российской столице 30 октября.

По словам исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семерикова, участие в мероприятии могут принять представители Евросоюза и НАТО, а также общественных и политических организаций.

Он отметил, что данное предложение поступило со стороны ОБСЕ, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что НАТО готовит условия для приведения к власти в отдельных странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов. Этой цели Альянс планирует достичь в том числе посредством «цветных революций».