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Совместная конференция Организации договора коллективной безопасности и ОБСЕ состоится в российской столице 30 октября.

По словам исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семерикова, участие в мероприятии могут принять представители Евросоюза и НАТО, а также общественных и политических организаций.

Он отметил, что данное предложение поступило со стороны ОБСЕ, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что НАТО готовит условия для приведения к власти в отдельных странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов. Этой цели Альянс планирует достичь в том числе посредством «цветных революций».

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