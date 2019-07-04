Совместная конференция Организации договора коллективной безопасности и ОБСЕ состоится в российской столице 30 октября.
По словам исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семерикова, участие в мероприятии могут принять представители Евросоюза и НАТО, а также общественных и политических организаций.
Он отметил, что данное предложение поступило со стороны ОБСЕ, передаёт
Как писал News.ru, ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что НАТО готовит условия для приведения к власти в отдельных странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов. Этой цели Альянс планирует достичь в том числе посредством «цветных революций».