https://static.news.ru/photo/df4f0d92-9f74-11e9-b93e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Глава Агентства по международному развитию США Марк Грин обсудил в Париже с представителями «Большой семёрки» документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

CMKI, говорится в документе, является «продолжением ответа на кремлёвское влияние» через создание условий для устойчивости демократии и экономики стран, на которые, как считают авторы «Концепции», оказывает давление Россия, сообщает РИА Новости .

В частности, сфокусироваться предложено на демократических институтах, независимых СМИ, энергетической и экономической независимости.

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение посетить 9 мая Москву с энтузиазмом, однако официального ответа пока нет. Об этом заявил глава департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко.