Глава Агентства по международному развитию США Марк Грин обсудил в Париже с представителями «Большой семёрки» документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
CMKI, говорится в документе, является «продолжением ответа на кремлёвское влияние» через создание условий для устойчивости демократии и экономики стран, на которые, как считают авторы «Концепции», оказывает давление Россия, сообщает
В частности, сфокусироваться предложено на демократических институтах, независимых СМИ, энергетической и экономической независимости.
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение посетить 9 мая Москву с энтузиазмом, однако официального ответа пока нет. Об этом заявил глава департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко.