https://static.news.ru/photo/72e811d4-91fb-11e9-96e6-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Навальный Фото: cikrf.ru/Global Look Press

Израильское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков.

В компанию проживающего в Лондоне Ашуркова, занимающуюся организацией мероприятий, обратился богатый индийский бизнесмен, который просил устроить для него большую вечеринку в столице Британии, пишет The Wall Street Journal .

Письмо по электронной почте с соответствующим предложением поступило Ашуркову от компании Nile Bridge Capital.

Исполнительный директор ФБК и человек, назвавшийся представителем Nile Bridge Capital по имени Патрик Дайан, провели ужин. Последний стал расспрашивать Ашуркова по поводу его работы с Навальным.

Дайана, в частности, интересовало, как проходят переводы денег Навальному. Ашурков отклонил множество вопросов, казавшихся ему подозрительными, перед тем как завершить разговор.

Источники издания добавили, что Патрик Дайан и его коллега Ванесса Коллинс являлись сотрудниками Black Cube. Их целью был сбор компромата на Алексея Навального. Кроме Ашуркова они якобы обращались ещё к троим людям, знакомым с российским политиком.

Как заявил изданию член консультативного совета Black Cube Эфраим Халеви, интерес агентства был связан с неким спором вокруг бизнеса, но не политики.

По мнению Навального, Black Cube нанял бизнесмен Алишер Усманов. Кроме этого, политик обнародовал снимок трёх визитных карточек сотрудников израильского агентства.

Чуваки заслали своих сотрудников под видом «предпринимателей», «клиентов» и «журналистов» к огромному количеству моих знакомых по всему миру. К бывшим сотрудникам ФБК и тд pic.twitter.com/P2gDjmrKLX — Alexey Navalny (@navalny) 18 июня 2019 г.

Как писал News.ru, ранее бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков освобождён после 28 суток административного ареста.