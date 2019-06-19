Понятно, что по мере набора оборотов предвыборная гонка за мандатами Мосгордумы становится не только всё более напряжённой, но и богатой на разного рода компромиссы и закулисные сделки. Политика — она всегда во многом компромисс. И зачастую за счёт кого-то. Вот и компартия провела собственную конференцию, утвердив список своих 45 кандидатов, готовых бороться за депутатские кресла во всех округах. Иными словами, КПРФ решительно настроена завоевать куда большее число мандатов, чем обычно. И даже готова — во всяком случае, на словах — посадить в кресло спикера городского парламента Вадима Кумина, удачливого предпринимателя, некогда соратника самого Чубайса, которого считают одним из легальных спонсоров партии.

Кумин, не так давно пытавшийся оспорить мэрство у самого Сергея Собянина, остаётся фигурой узнаваемой. А главное — в силу своего противоречивого политического происхождения — устраивающей все властные этажи. Но вот что примечательно. Все ждали, что в финальном списке окажется имя и Николая Платошкина, набравшего в последнее время значительную популярность и медийный вес. Тем более многие предвкушали, что одной из кульминаций предвыборных дебатов станет поединок Платошкина, по убеждениям скорее социал-демократа, и влиятельного депутата многих созывов, традиционного вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского, лидера фракции «Единой России» в городском парламенте, политика, который ещё в начале нулевых фигурировал в первой тройке столичного списка партии вместе с мэром Юрием Лужковым и спикером Мосгордумы Владимиром Платоновым.

Андрей Метельский duma.mos.ru

Понятно, что Метельскому не просто было бы выступать в качестве независимого кандидата. Особенно в очном поединке с таким набравшим полемический авторитет соперником, как Платошкин. Но, как мы уже отмечали, в финальном списке завсегдатая многочисленных телевизионных ток-шоу Николая Платошкина не оказалось.

Злые языки тут же принялись утверждать, что Николай Николаевич вместе со всей его программой «За новый социализм» был отправлен компартией баллотироваться куда-то в далёкую провинцию. Чуть ли не в Хабаровский край. Причём якобы свой выбор московская организация сделала не просто так, а в результате политического компромисса. Договорились, что называется, под ковром не осложнять жизнь авторитетному депутату, который, видимо, также пойдёт на выборы абсолютно независимым.

Собственно, давно известно, что руководство компартии склонно к таким компромиссным решениям. Чего стоила фактически ковровая дорожка, проложенная в городской парламент на прошлых выборах для внука Геннадия Зюганова, Леонида. Тогда все сколько-нибудь серьёзные соперники из округа, где баллотировался внук, были мягко устранены. К слову, и на этот раз в округе, где будет баллотироваться Зюганов-младший, не будет у него серьёзных соперников. Ряд проходных кандидатов от КПРФ были в последний момент перемещены в те столичные округа, в которых о них ничего не знают. Зато Леонид Зюганов после нынешних сентябрьских выборов вполне может стать вице-спикером Мосгордумы, заменив 80-летнего народного артиста Николая Губенко. Политика — дело сложное.