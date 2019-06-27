Юнус-Бек Евкуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займёт должность замминистра обороны Сергея Шойгу.

Евкуров займёт должность заместителя министра обороны, — сообщили «Коммерсанту» источники в окружении Евкурова.

Как писал News.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку Евкурова. На пост врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Бывший руководитель попросил лидера страны освободить его от занимаемой должности во время личной беседы, отметив, что ежедневно старался выполнять все задачи главы государства и улучшать жизнь народа.

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