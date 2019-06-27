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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу 28 июня в 14:00 (08:00 мск) в рамках саммита «большой двадцатки» в Японии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 29 июня Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в 11:30 (05.30 мск). Ранее Трамп заявлял, что ожидает «хорошего разговора» с Путиным. По словам помощника президента РФ...