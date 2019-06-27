«Коммерсант»: Евкуров станет заместителем министра обороны
Мария Кузнецова
10:24, 27 июня 2019 520
https://static.news.ru/photo/170c2b62-98ad-11e9-8ba5-fa163e074e61_1024.jpgЮнус-Бек Евкуров Фото: Сергей Булкин/News.ru
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займёт должность замминистра обороны Сергея Шойгу.
Евкуров займёт должность заместителя министра обороны, — сообщили «Коммерсанту» источники в окружении Евкурова.
Как писал News.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку Евкурова. На пост врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Бывший руководитель попросил лидера страны освободить его от занимаемой должности во время личной беседы, отметив, что ежедневно старался выполнять все задачи главы государства и улучшать жизнь народа.