https://static.news.ru/photo/f0a082cc-8e82-11e9-8f16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Размещение Соединёнными Штатами Америки вооружения в Европе, в частности беспилотных летательных аппаратов на территории Польши, в первую очередь выгодно компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом США, заявил председатель президиума «Офицеров России», Герой России Сергей Липовой.

Он добавил, что сотрудничество Пентагона и Варшавы может изменить отношение поляков к Белому дому «в нежелательном направлении» для США, пишет Nation News . Кроме того, продолжает российский военный, наращивание военной мощи НАТО на континенте может привести к конфронтации с Германией, Францией и другими государствами Евросоюза, не желающими нового обострения в сотрудничестве с РФ.

Сама тенденция американского присутствия в непосредственной близости от наших границ не способствует снижению напряжённости в наших отношениях. И, безусловно, требует ответной реакции — как политической, так и военной, — рассказал Липовой.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия примет ответные меры в связи с решением США разместить в Польше американские беспилотники. По мнению сенатора, Варшава не нуждается в этих американских аппаратах, потому что «ей никто не угрожает». А Штаты «как будто специально» усугубляют отношения между странами.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о достижении договорённостей с Польшей по закупке «большого количества» новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35, писал News.ru.