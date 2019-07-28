https://static.news.ru/photo/393e7fdc-b112-11e9-8fe7-fa163e074e61_1024.jpgКомандующий Военно-морским флотом Армии Исламской Республики Иран контр-адмирал Хоссейн ХанзадиФото: IRNA
Командующий иранскими Военно-морскими силами контр-адмирал Хоссейн Ханзади прибыл в Санкт-Петербург с трёхдневным визитом. Он принял участие в церемонии, посвящённой Дню ВМФ России, и намерен обсудить вопросы развития военно-морского сотрудничества.
Достижения этой поездки будут иметь ценное значение в краткосрочной и долгосрочной перспективе, — сообщает агентство IRNA.
Как писал News.ru, президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге примет парад, посвящённый празднованию Дня Военно-Морского Флота. Часть кораблей пройдёт по Неве, а в Кронштадте — по акватории Финского залива. После торжественного прохода судов в небе появятся самолёты морской авиации. По данным Минобороны России, в параде примут участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров.