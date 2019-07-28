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Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота обошёл на катере парадную линию кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Главнокомандующий поприветствовал и поздравил их экипажи с борта катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова.

На Кронштадтском рейде 28 июля выстроились корабли крупного водоизмещения, которые из-за своих габаритов не могут войти в акваторию Невы. Это ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный...