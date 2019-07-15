https://static.news.ru/photo/8603e306-a754-11e9-973a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп открыто нарушает права человека, и настало время для его импичмента.

Омар добавила, что администрация Трампа — «наиболее коррупционная за всю историю». К ней присоединились демократы Рашида Тлаиб, Александриа Оказио-Кортес и Аянна Прессли, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.