Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп открыто нарушает права человека, и настало время для его импичмента.
Омар добавила, что администрация Трампа — «наиболее коррупционная за всю историю». К ней присоединились демократы Рашида Тлаиб, Александриа Оказио-Кортес и Аянна Прессли, передаёт
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.