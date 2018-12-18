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Как Кожемяко и Лимаренко делили Сахалин

Олег Кожемяко (слева) Евгений Биятов/РИА Новости

Олег Кожемяко (слева)

политика [ версия для печати ]
Губернатор острова отверг претензии коллеги из Приморья

Мир давно стал большой деревней. Буквально несколько часов назад мы в своём комментарии относительно допущения Олегом Кожемяко объединения Приморья и Сахалина в единый субъект России предвкушали, как на такие высказанные планы отреагирует врио губернатора Сахалина.

И вот уже агентства принесли ответ Валерия Лимаренко: «Вопрос об объединении регионов в повестке дня не стоит. Из общения с сахалинцами и курильчанами я сделал вывод, что у них нет желания с кем-либо объединяться…» Надо сказать, что буквально на днях прибывший на Сахалин бывший сотрудник подразделения Росатома проявил неслыханную оперативность. Хотя вряд ли он проводил широкие социологические исследования настроений своих земляков по вопросу укрупнения регионов. Ну, а собственно, как ещё мог отреагировать на идею ликвидировать самостоятельность только что вверенного ему региона политик, которому ещё избираться и которому надо завоевывать доверие и простых рыбаков, и героических моряков, и так называемой местной элиты.

Ведь его явно прислали не для того, чтобы покончить с Сахалином как с субъектом Федерации. Тем более, какую позицию ему занять, имея за своей спиной решительно настроенное законодательное собрание, которое даже обратилось в МИД с призывом ни в коем случае не отдавать Курилы Японии. Как говорится, и своей земли вершка не отдадим. И уж такие депутаты не будут в восторге от перспективы фактически поглощения острова.

Весьма характерно, что и Кожемяко, и Лимаренко в своих высказываниях, вылившихся в заочную полемику, корректно сослались на волю народа. Кожемяко дважды подчеркнул в интервью журналистам, что это должны решать люди на референдуме и никак иначе. Лимаренко, как мы видим, также высказался от имени сахалинцев. Словом, источником власти является у нас народ. Все произнесено корректно и грамотно, но позиции явно обозначены.

Валерий Лимаренко Алексей Никольский/РИА Новости

Валерий Лимаренко

И вряд ли пока можно говорить о том, что отношения двух соседей будут абсолютно безоблачными. Лимаренко начинает формировать свою управленческую команду и, видимо, избавляться от кадров, оставшихся от Кожемяко, сокращая рычаги влияния того на сахалинские дела. Но, со своей стороны, тот же Кожемяко может увести с острова специалистов, которые не помешали бы и Лимаренко.

К тому же вряд ли губернатор Приморья не обратил внимание на заявление Лимаренко о том, что он намерен навести порядок в образовании и здравоохранении, сделать жизнь на острове уютной. Возникает вопрос, чем же занимался его предшественник.

Словом, соседям ещё надо время, чтобы притереться друг к другу. И явно вопрос объединения не слишком для них актуален.


#сахалин #ОлегКожемяко
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