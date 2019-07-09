В прошедшую субботу, описывая перипетии ареста обвиненного в шпионаже Александра Воробьева, помощника полпреда в УрФО Николая Цуканова, мы напомнили о том, что через пару дней в Екатеринбург должен прибыть сам президент. И, естественно, было ясно, что шпионский скандал, в который оказался вовлеченным высокопоставленный сановник, не прибавит главе государства хорошего настроения.

Но визит отменен не был. Никто не был заинтересован в порождении новых спекуляций. Хотя не ясно было, как Цуканов будет теперь просто смотреть в глаза президенту. Ведь, по появившейся информации, Воробьев мог передавать своим польским кураторам, а они дальше на Запад, не подлежащую разглашению информацию о деталях заседаний Совета национальной безопасности, в который по должности входил и Цуканов. Собственно, полпред и мог быть источником сведений для своего завербованного помощника. Давно известно, кто находка для шпиона. Кстати, еще в бытность свою в Калининграде губернатор Николай Цуканов становился героем нескольких скандалов. В частности, ставилась под вопрос подлинность его диплома о высшем образовании, некоторые его сотрудники попадали под следствие. Но, понятно дело, скандал с пойманным за руку агентом не идет ни в какое сравнение с прошлыми проколами.

Теперь, однако, возникает во многом чисто политический вопрос, когда полпред подаст в отставку или, скорее, когда в Кремле сочтут целесообразным объявить о его отставке. Понятно, что Владимир Путин был в курсе возникшей шпионской коллизии гораздо раньше чем, об этом объявили всему честному народу. Но решение о замене полпреда — весьма не простое.

Задержанный по подозрению в государственной измене помощник полпреда в УрФО Александр Воробьев защитил диссертацию о борьбе с коррупцией. В 2017 году ему присудили ученую степень кандидата юридических наук: https://t.co/MmH4lhXGSc pic.twitter.com/nEzuw0XsmK — ТАСС (@tass_agency) 5 июля 2019 г.

И дело не только в том, что необходимо найти профессионала-управленца, преданность которого линии президента не может быть поставлена под сомнение. Необходимо соблюсти баланс интересов многих финансово-промышленных групп, действующих ни где-нибудь, а на Урале, промышленной кузнице России. Плюс нужен поиск фигуры, которая не вызывала бы аллергии у местных весьма состоятельных и влиятельных элит.

И, видимо, неспроста президент начал свой визит на Урал с поездки в Верхнюю Пышму и, как утверждают, со встречи не только с многодетной семьей, но и с местным уроженцем Андреем Козицыным, влиятельнейшим шефом Уральской горно-металлургической компании. Одним из спонсоров храмостроительства в регионе, включая и отмеченную строку у Екатеринбургского драматического театра. Видимо, разговор президента с промышленником мог включать и обсуждение приемлемых для региона политических фигур.

Появился инсайд, что Николай Цуканов может уйти в отставку мягко. Так сказать, не давая пищи для дополнительных пересудов. И состоится она, дескать, ближе к осени. Во всяком случае, нет подтверждения того, что президент на Урале принял полпреда для объяснений. Как говорится, не нашел времени в расписании своего блиц-визита. Но, думается, у полпреда будут иные собеседники. Следователям ФСБ, ведущим дело, необходимо, прежде всего, уточнить, какой объем информации мог оказаться доступным Воробьеву. И тут без доверительных бесед с Цукановым не обойтись.