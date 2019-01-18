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Клишас готов изменить проект закона о фейках

Андрей Клишас Federation Council of Russia/Russian Look/Global Look Press

Андрей Клишас

политика [ версия для печати ]

Авторы законопроектов об ответственности за оскорбление власти в Интернете и за распространение недостоверных новостей готовы обсудить замечания правительства ко второму их чтению в Госдуме. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мы благодарны правительству за поддержку и надеемся на скорейшее принятие Государственной думой пакета законопроектов. Мы уверены в точности всех формулировок нашего законопроекта, но готовы обсудить замечания в рамках подготовки проектов ко второму чтению», — цитирует сенатора РИА Новости.

Законопроекты об ответственности за оскорбление власти и за распространение фейков получили положительные отзывы кабмина. Об этом ранее сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, 21 января комитет рассмотрит заключения правительства, после этого законопроекты собираются вынести на первое чтение в Госдуму.

Ранее News.ru сообщал, что один законопроект предлагает запретить публикацию в СМИ и Интернете «недостоверной общественной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Второй документ позволит блокировать материалы, которые выражают в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и органам, осуществляющим государственную власть.


#госдума #законопроекты #клишас
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