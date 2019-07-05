Задержание экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, которого Украина называет важным свидетелем по делу о крушении самолёта авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе, не что иное, как беспредел спецслужб и преступление. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич.
Политик выразил уверенность, что мужчину «оглушили и вывезли с территории ДНР», и подчеркнул: такие методы следствия использовать нельзя.
Сенатор предположил, что «теперь из похищенного Цемаха начнут выбивать нужные показания».
Неужели кто-то на Украине полагает, что собранные подобным образом «доказательства» будут иметь какой-либо вес? — цитирует URA.RU сообщение Клинцевича в Facebook.
Он отметил, что в сложившейся ситуации его больше всего беспокоит судьба Цемаха, и призвал правозащитников обратить внимание на ситуацию.
О задержании Владимира Цемаха, как писал News.ru, стало известно 4 июля. Украинский суд принял решение о его аресте на 60 суток.
Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане нескольких государств.
Украина и ряд европейских стран считают, что самолёт был сбит повстанцами в Донбассе с помощью системы противовоздушной обороны «Бук». Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.