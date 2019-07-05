https://static.news.ru/photo/918b5288-9f05-11e9-b663-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержание экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, которого Украина называет важным свидетелем по делу о крушении самолёта авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе, не что иное, как беспредел спецслужб и преступление. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич.

Политик выразил уверенность, что мужчину «оглушили и вывезли с территории ДНР», и подчеркнул: такие методы следствия использовать нельзя.

Сенатор предположил, что «теперь из похищенного Цемаха начнут выбивать нужные показания».

Неужели кто-то на Украине полагает, что собранные подобным образом «доказательства» будут иметь какой-либо вес? — цитирует URA.RU сообщение Клинцевича в Facebook .

Он отметил, что в сложившейся ситуации его больше всего беспокоит судьба Цемаха, и призвал правозащитников обратить внимание на ситуацию.

О задержании Владимира Цемаха, как писал News.ru, стало известно 4 июля. Украинский суд принял решение о его аресте на 60 суток.

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане нескольких государств.

Украина и ряд европейских стран считают, что самолёт был сбит повстанцами в Донбассе с помощью системы противовоздушной обороны «Бук». Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.