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Клинцевич опроверг передачу части Курил Японии

Alexandr Liskin/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче части Курильских островов Японии не может быть и речи. Это, по словам политика, объясняется нерушимостью границ и безопасностью России.

Таким образом сенатор прокомментировал выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В рамках интервью телеканалу «Асахи» политик пояснил, что Токио претендует на Южные Курилы, однако это не говорит о необходимости выселения живущих там россиян.

Клинцевич призвал премьера воздержаться от подобных заявлений, так как они не способствуют развитию российско-японских отношений, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Россия до конца 2020 года создаст единую систему обороны на Курильских островах. Она должна обеспечивать защиту стратегически важного Охотского моря.


#курилы #россия #ЯПОНИЯ #Клинцевич
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