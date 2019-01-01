Клинцевич опроверг передачу части Курил Японии

https://news.ru/storage/news/35753640c1cee7ed8430b9f377c5e6bc/6a5d352e-de38-4295-8f2f-964cd122b0da_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче части Курильских островов Японии не может быть и речи. Это, по словам политика, объясняется нерушимостью границ и безопасностью России.

Таким образом сенатор прокомментировал выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В рамках интервью телеканалу «Асахи» политик пояснил, что Токио претендует на Южные Курилы, однако это не говорит о необходимости выселения живущих там россиян.

Клинцевич призвал премьера воздержаться от подобных заявлений, так как они не способствуют развитию российско-японских отношений, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Россия до конца 2020 года создаст единую систему обороны на Курильских островах. Она должна обеспечивать защиту стратегически важного Охотского моря.