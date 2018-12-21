Клинцевич оценил возможность войны РФ с Украиной

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить России войну. Парламентарий отметил, что данное обращение бьёт в первую очередь по украинскому народу.
Он заявил, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может.
«Это наша принципиальная позиция. Очень надеюсь и на разумную позицию Европы», — подчеркнул политик.
Сенатор отметил, что подобное заявление могло быть придумано только «помутнённым русофобией разумом киевских политиков», сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что украинский парламентарий Виталий Куприй подготовил проект обращения к украинскому лидеру с просьбой об объявлении войны РФ. Документ зарегистрирован на сайте Верховной рады, но текст его пока недоступен.