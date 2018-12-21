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Клинцевич оценил возможность войны РФ с Украиной

Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

политика [ версия для печати ]

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить России войну. Парламентарий отметил, что данное обращение бьёт в первую очередь по украинскому народу.

Он заявил, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может.

«Это наша принципиальная позиция. Очень надеюсь и на разумную позицию Европы», — подчеркнул политик.

Сенатор отметил, что подобное заявление могло быть придумано только «помутнённым русофобией разумом киевских политиков», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что украинский парламентарий Виталий Куприй подготовил проект обращения к украинскому лидеру с просьбой об объявлении войны РФ. Документ зарегистрирован на сайте Верховной рады, но текст его пока недоступен.


#украина #россия #война #Клинцевич
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