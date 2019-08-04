https://static.news.ru/photo/9a3a016c-b6e9-11e9-b6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Если Соединённые Штаты не перестанут отказываться воспринимать Крым как часть России, они в ответ — теоретически — могут получить непризнание какого-нибудь американского штата. Об этом заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он отметил, что у РФ есть такие же основания не признавать, например, штат Техас, потому что Крым изначально стал российским в 1783 году — более чем на 60 лет раньше вхождения Техаса в состав США.

У нас по известным причинам никому не приходит в голову требовать возвращения штата Техас Мексике. Надеюсь, что и в США, наконец, перестанут добиваться невозможного, отравляя российско-американские отношения, — написал Клинцевич на своей странице в Facebook .

Решение народа Крыма на референдуме 2014 года о воссоединении с Россией — это возвращение к истокам, «и никакая сила пересмотреть его не в состоянии», подчеркнул сенатор.