https://static.news.ru/photo/f4ee610c-a00a-11e9-895d-fa163e074e61_1024.jpg Франц Клинцевич Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Европа имеет свои экономические интересы, которые отличаются от американских. Украине необходимо это осознать, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом по «Северному потоку — 2».

По мнению сенатора, «можно сколько угодно бить идеологической дубиной по голове», но интересы Европы, в которую и должен поставляться российский газ, в Евросоюзе непременно возьмут верх. И на понимание этой реальности у Киева времени почти не осталось.

Создается впечатление, что Украина находится не в центре Европы, а где-то рядом с США, и Владимир Зеленский полагает при этом, что «добрый сосед» всегда готов решать проблемы Украины, — написал Клинцевич на своей странице в Facebook .

При этом он упомянул о соседствующей с Соединёнными Штатами Мексике, «помогать которой у Белого дома нет никакого желания».

Сенатор также отметил, что судя по заявлению украинского президента, возглавляемая им страна продолжает быть «сателлитом» США.