Европа имеет свои экономические интересы, которые отличаются от американских. Украине необходимо это осознать, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом по «Северному потоку — 2».
По мнению сенатора, «можно сколько угодно бить идеологической дубиной по голове», но интересы Европы, в которую и должен поставляться российский газ, в Евросоюзе непременно возьмут верх. И на понимание этой реальности у Киева времени почти не осталось.
Создается впечатление, что Украина находится не в центре Европы, а где-то рядом с США, и Владимир Зеленский полагает при этом, что «добрый сосед» всегда готов решать проблемы Украины, — написал Клинцевич на своей странице в
При этом он упомянул о соседствующей с Соединёнными Штатами Мексике, «помогать которой у Белого дома нет никакого желания».
Сенатор также отметил, что судя по заявлению украинского президента, возглавляемая им страна продолжает быть «сателлитом» США.
Ранее, как писал News.ru,