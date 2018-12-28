Клинцевич ответил на заявление Меркель и Макрона

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Франц Клинцевич

Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Керченскому проливу не будет воспринято Россией.

«Совместное заявление президентов Германии и Франции очень смахивает на ультиматум, что, несомненно, не будет воспринято Россией», — написал сенатор в Facebook.

Клинцевич также отметил, что такие заявления не приведут к разрядке ситуации в Азовском море.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от РФ освободить «нелегально захваченных украинских моряков», а также установить «свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов».

25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает российская сторона, нарушили госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».

Как сообщал News.ru, председатель Государственной думы Вячеслав Володин предостерёг Францию и Германию от вмешательства в судебный процесс по делу украинских моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе. Володин добавил, что все страны живут в едином правовом пространстве, но нельзя допускать вмешательства одних стран в дела других.