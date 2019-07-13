https://static.news.ru/photo/a6eb5594-a552-11e9-a77b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 112.ua

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал обстрел из гранатомёта здания телеканала «112.Украина» в Киеве беспрецедентным случаем.

Использование тяжёлого вооружения в столице европейского государства на исходе второго десятилетия XXI века — случай беспрецедентный. Это, по сути, вызов новому президенту Украины, — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По его словам, о мире в Донбассе не может идти никакой речи, если не удаётся навести «даже элементарный порядок» в стране.

Всё произошло в ночь на 13 июля. К зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Как ранее писал News.ru, обстрел из гранатомёта здания телеканала «112» является очередным актом запугивания всех украинских журналистов. Так охарактеризовал произошедшее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.