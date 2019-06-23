Российские власти могут принять дополнительные антигрузинские меры кроме запрета полетов между двумя странами. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.
Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго, — написал сенатор в
Также Клинцевич раскритиковал нововведения некоторых грузинских кинотеатров, которые приостановили русскоязычные сеансы.
По сути, речь идёт о бойкоте русскоговорящих зрителей, — считает сенатор.
Кроме этого, он отреагировал на то, что дипмиссии Грузии в США и Дании приглашают жителей этих стран в свою страну после запрета на авиасообщение с Россией.
Недавний опыт показал, что даже стране с мощной отлаженной туристической инфраструктурой не удалось найти замену российским туристам. Понятно, что попытки решить эту проблему в Грузии тем более закончатся пшиком, — считает парламентарий.
Про его мнению, западный турист «притязательнее, чем турист российский, а Грузия, как известно, европейского сервиса пока обеспечить не может».
Для западного обывателя Грузия — это ноль со многими неизвестными, в то время как для многих наших соотечественников, несмотря на неблагоприятные перемены, происшедшие после распада Советского Союза, она продолжает оставаться генетически близкой страной, — добавил Клинцевич.
Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию. По её словам, несмотря на давние натянутые отношения между Москвой и Тбилиси, в закавказское государство приехали на отдых 1,5 млн россиян.
В Минтрансе России 22 июня заявили, что запретят грузинским авиакомпаниям летать в РФ. Днём ранее президент Владимир Путин издал указ о запрете отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию.