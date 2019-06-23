https://static.news.ru/photo/50e38c1c-95e8-11e9-9e4b-fa163e074e61_1024.jpg Франц Клинцевич Фото: council. gov.ru/Russian Look/Global Look Press

Российские власти могут принять дополнительные антигрузинские меры кроме запрета полетов между двумя странами. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго, — написал сенатор в Facebook .

Также Клинцевич раскритиковал нововведения некоторых грузинских кинотеатров, которые приостановили русскоязычные сеансы.

По сути, речь идёт о бойкоте русскоговорящих зрителей, — считает сенатор.

Кроме этого, он отреагировал на то, что дипмиссии Грузии в США и Дании приглашают жителей этих стран в свою страну после запрета на авиасообщение с Россией.

Недавний опыт показал, что даже стране с мощной отлаженной туристической инфраструктурой не удалось найти замену российским туристам. Понятно, что попытки решить эту проблему в Грузии тем более закончатся пшиком, — считает парламентарий.

Про его мнению, западный турист «притязательнее, чем турист российский, а Грузия, как известно, европейского сервиса пока обеспечить не может».

Для западного обывателя Грузия — это ноль со многими неизвестными, в то время как для многих наших соотечественников, несмотря на неблагоприятные перемены, происшедшие после распада Советского Союза, она продолжает оставаться генетически близкой страной, — добавил Клинцевич.

Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию. По её словам, несмотря на давние натянутые отношения между Москвой и Тбилиси, в закавказское государство приехали на отдых 1,5 млн россиян.

В Минтрансе России 22 июня заявили, что запретят грузинским авиакомпаниям летать в РФ. Днём ранее президент Владимир Путин издал указ о запрете отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию.