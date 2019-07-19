https://static.news.ru/photo/e79b95e6-aa3d-11e9-bbcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новый фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Чиновник уверен, что режиссёр выступает за справедливость и реальное описание событий.

Клинцевич полагает, что за картину Стоуна «затопчут, дискредитируют» в США. Дело в том, что режиссёр показал в своей работе «ложь, дезинформацию и активные действия американских спецслужб», с помощью которых Вашингтон совершал перевороты в странах мира.

Сенатор подчеркнул, что не удивлён негативным отзывам, которые «В борьбе за Украину» получил в либеральных кругах, а также на Западе. Несмотря на это, Клинцевич считает, что фильм Стоуна создаст у многих на Западе «трезвое отношение» к проблеме Украины, передаёт « Экономика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что телеканал «112 Украина» принял решение не демонстрировать в эфире фильм Стоуна «Нерассказанная история Украины». Международный редакционный совет порекомендовал отказаться от показа.