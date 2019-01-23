Климов: Россия признаёт Мадуро президентом Венесуэлы

Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Позиция страны в этом вопросе не поменяется, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Такого же мнения придерживаются и власти Мексики, сообщил глава МИД Мексики Роберто Веласко.
23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика, писал News.ru.