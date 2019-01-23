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Климов: Россия признаёт Мадуро президентом Венесуэлы

Николас Мадуро Miraflores Press/Avn/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

политика [ версия для печати ]

Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Позиция страны в этом вопросе не поменяется, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Такого же мнения придерживаются и власти Мексики, сообщил глава МИД Мексики Роберто Веласко.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика, писал News.ru.


#россия #венесуэла
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