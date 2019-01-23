Климов: Россия признаёт Мадуро президентом Венесуэлы

https://news.ru/storage/news/9d8139af3279b86ab863e5c6949e1e99/f06f0608-ddb6-406b-9438-f5660073d7ae_850.jpg Miraflores Press/Avn/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Позиция страны в этом вопросе не поменяется, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Такого же мнения придерживаются и власти Мексики, сообщил глава МИД Мексики Роберто Веласко.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика, писал News.ru.