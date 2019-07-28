https://static.news.ru/photo/ae773f56-b157-11e9-bcf6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание членов ПАСЕ на жестокость при разгоне несогласованного митинга в Москве. Он считает, что европейские политики должны пересмотреть своё решение о допуске России в эту международную организацию.

Некоторые европейские политики аргументировали возвращение РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку, — написал он в Facebook.

В учащающихся в России акциях протеста шеф украинской дипломатии увидел «призрак свободы».

Помните, у Маркса по Европе шагал хорошо известный призрак. Чем это закончилось, всем тоже известно. Не уверен, что призрак свободы шагает по России лёгкой походкой, но в Кремле его шаги точно хорошо слышат. С каждым годом во время протестов задерживают всё больше людей. Чем дальше, тем жёстче и масштабнее. Видимо, скоро посадят пол-Москвы, – сказал Климкин.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В организации считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии». Там напомнили, что во всех государствах — членах Совета Европы все мнения должны свободно выражаться.

Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек. Всем им вменяются различные правонарушения, писал News.ru.