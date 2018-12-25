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Китай высоко оценил борьбу России с терроризмом

Ли Хуэй Минкомсвязь России

Ли Хуэй

политика [ версия для печати ]

Посол КНР в Москве Ли Хуэй заявил, что Россия внесла огромный вклад в противодействие развивавшемуся в Сирии терроризму, и в Китае это очень ценят.

По его словам, единственным реальным путем урегулирования сирийского кризиса является политический. Россия и Китай тесно взаимодействуют в вопросах решения таких проблем, как Сирия, Корейский полуостров, Афганистан, иранский атом и другие. Два государства поддерживают общие интересы развития и друг друга. Такое взаимодействие ведёт к процветанию обеих стран.

«Обе страны, являясь постоянными членами СБ ООН, с ответственных позиций отстаивают справедливость, выполняют важнейшую миссию по защите мира», — сказал он.

Посол также отметил, что Пекин поддерживает контртеррористические действия, одобренные конкретной страной, так как нарушение международных законов считает неприемлемым.

Ранее News.ru писал о том, что Китай за ноябрь увеличил импорт сжиженного природного газа до 5,99 млн тонн. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим периодом.


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