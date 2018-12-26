Украина вводит новые санкции против РФ

Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Решение о введении дополнительных ограничительных мер против РФ утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины.
«Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур», — сообщает пресс-служба СНБО Украины.
Речь идёт о гражданах и фирмах из России, которые якобы «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины», говорится в сообщении СНБО.
Кроме того, Киев намерен ввести санкции против организаторов выборов в ДНР и ЛНР, а также в отношении военных, судей и правоохранительных органов, связанных с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в десяти областях страны, писал News.ru.