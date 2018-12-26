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Украина вводит новые санкции против РФ

КПП на границе России и Украины Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КПП на границе России и Украины

политика [ версия для печати ]

Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Решение о введении дополнительных ограничительных мер против РФ утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины.

«Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур», — сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Речь идёт о гражданах и фирмах из России, которые якобы «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины», говорится в сообщении СНБО.

Кроме того, Киев намерен ввести санкции против организаторов выборов в ДНР и ЛНР, а также в отношении военных, судей и правоохранительных органов, связанных с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в десяти областях страны, писал News.ru.


#украина #санкции #киев
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