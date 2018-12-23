USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,025.17 $
МОСКВА-7°C12:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Киев решил «подразнить» Россию с помощью англичан

De Giglio/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак выступил с идеей проверить, как отреагирует Россия на прохождение через Керченский пролив корабля британских ВМС. Речь идёт о корабле-разведчике HMS Echo, который накануне зашёл в порт Одессы.

«Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание — а кто-нибудь пробовал пройти?» — заявил чиновник в эфире телеканала «Прямой».

По словам Грымчака, на борту Echo нет вооружения, поэтому он не подпадает под действие Конвенции о статусе черноморских проливов, запрещающей нахождение боевых кораблей в регионе свыше 21 суток.

Замминистра также добавил, что ему интересна реакция властей РФ на прохождение британского корабля через пролив в составе каравана.

В конце ноября два корабля и катер ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего несколько членов экипажей украинских судов были ранены. Президент Владимир Путин назвал произошедшее провокацией.

Ранее News.ru писал, что страны Запада подстрекают киевские власти к новым провокациям в отношении российской стороны. В частности, США призвали провести в Чёрном море многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства. По мнению экспертов, Вашингтон может направить в Чёрное море свои корабли для конвоирования украинских судов.


#украина #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #керченскийпролив
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
политика 17:22, 22 декабря 2018
Посольство РФ: Британия подстрекает Киев к провокациям
политика 12:37, 22 декабря 2018
США выделят Украине деньги на очередную провокацию
политика 12:32, 20 декабря 2018
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
Лента новостей
спорт 12:46
Туктамышеву выписали из больницы
происшествия 12:45
Пьяный водитель в трусах протаранил машины в Подмосковье
политика 12:38
Постпредство РФ назвало лукавой резолюцию ГА ООН по Крыму
происшествия 12:37
Распитие алкоголя привело к переломам рёбер в Мордовии
спорт 12:37
Медведева поведала о брошенных на лёд сырых пельменях
в мире 12:34
Путин посочувствовал родным жертв цунами в Индонезии
шоу-бизнес 12:28
Ольга Бузова заболела в разгар новогодних корпоративов
общество 12:25
Роскосмос обратился в суд из-за неисправных спутников
экономика 12:22
Товарооборот между Китаем и КНДР снизился
спорт 12:21
Кучеров сделал пента-трик и стал первой звездой дня в НХЛ
в мире 12:10
УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией
происшествия 12:07
Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске
экономика 12:04
Рублю предсказали падение в новогодние праздники
происшествия 11:55
Траур по погибшим шахтёрам объявили в Пермском крае
политика 11:54
Крым считает «пустышкой» резолюцию по полуострову
Другие новости
политика 12:38
Постпредство РФ назвало лукавой резолюцию ГА ООН по Крыму
политика 11:54
Крым считает «пустышкой» резолюцию по полуострову
политика 11:10
Президент России поздравил императора Японии с юбилеем
политика 10:15
США будут присматривать за политической ситуацией в САР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top