Киев решил «подразнить» Россию с помощью англичан

https://news.ru/storage/news/58fefab26faa514ba9612e1a889a6cf4/6d2ffd05-d0e4-4ca8-b07a-15075de59277_850.jpg De Giglio/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак выступил с идеей проверить, как отреагирует Россия на прохождение через Керченский пролив корабля британских ВМС. Речь идёт о корабле-разведчике HMS Echo, который накануне зашёл в порт Одессы.

«Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание — а кто-нибудь пробовал пройти?» — заявил чиновник в эфире телеканала «Прямой».

По словам Грымчака, на борту Echo нет вооружения, поэтому он не подпадает под действие Конвенции о статусе черноморских проливов, запрещающей нахождение боевых кораблей в регионе свыше 21 суток.

Замминистра также добавил, что ему интересна реакция властей РФ на прохождение британского корабля через пролив в составе каравана.

В конце ноября два корабля и катер ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего несколько членов экипажей украинских судов были ранены. Президент Владимир Путин назвал произошедшее провокацией.

Ранее News.ru писал, что страны Запада подстрекают киевские власти к новым провокациям в отношении российской стороны. В частности, США призвали провести в Чёрном море многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства. По мнению экспертов, Вашингтон может направить в Чёрное море свои корабли для конвоирования украинских судов.