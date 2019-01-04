Киеву напомнили о последствиях провокаций в проливе

https://news.ru/storage/news/c3743f16625fa58aa5a0ca2f9054e120/4b4a3b07-b899-4aec-a929-87f31e0e7935_850.jpg George Chernilevsky/wikimedia.org

Украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны, заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он отметил, что экипажи понесут наказание за нарушение границы.

Парламентарий пояснил, что никто не мешает проходу украинских судов, однако осуществлять его необходимо согласно международным правилам судоходства и требованиям законодательства РФ. Политик призвал международное сообщество «приструнить» киевские власти.

Он уверен, что Порошенко «ищет любую зацепку», чтобы сорвать выборы и отвлечь внимание людей от нищеты и коллапса, в котором оказалась страна, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что украинские военные суда снова пройдут через Керченский пролив, заявил помощник министра обороны страны Юрий Бирюков. По словам чиновника, корабли имеют полное право проходить из Чёрного в Азовское море без препятствий.