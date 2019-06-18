https://static.news.ru/photo/e29fdf5c-91b0-11e9-ad05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в случае их встречи, возможно, обсудят тему кибератак. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, не исключено, что эта тема будет затронута даже в том случае, если встреча политиков пройдёт в формате «на ногах», передаёт ТАСС .

Ранее издание The New York Times сообщило о попытках американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в энергетическую систему России. Трамп эту информацию опроверг, обвинив газету в погоне за сенсациями и измене.

Как писал News.ru, Песков, комментируя сообщение американского издания, допустил возможность ведения кибервойны против России. Он предположил, что спецслужбы США могут заниматься атаками на энергосистему РФ, не уведомляя об этом Белый дом.