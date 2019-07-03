Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин назвал запрет Канады на въезд жителей Донбасса с российскими паспортами заслуживающим негативной реакции.
Такое решение Канады, как мы можем на него реагировать? Конечно, только негативно, — сообщил
РИА Новостидипломат.
Руководитель Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что власти не пустят на свою территорию жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Ранее News.ru писал, что Евросоюз обдумает вариант непризнания российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, а также планирует отслеживать ситуацию в Донбассе.