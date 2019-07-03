https://static.news.ru/photo/ab72cfc6-9db8-11e9-9870-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин назвал запрет Канады на въезд жителей Донбасса с российскими паспортами заслуживающим негативной реакции.

Такое решение Канады, как мы можем на него реагировать? Конечно, только негативно, — сообщил РИА Новости дипломат.

Руководитель Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что власти не пустят на свою территорию жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

Ранее News.ru писал, что Евросоюз обдумает вариант непризнания российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, а также планирует отслеживать ситуацию в Донбассе.