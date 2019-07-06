https://static.news.ru/photo/7fe69b08-9fa7-11e9-9e1c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков изъявил намерение выдвинуть от Калмыкии в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная КВН» и продюсера развлекательного ТВ-шоу «Даёшь молодёжь» Сангаджи Тарбаева.

Шоумен подтвердил, что дал согласие на выдвижение и, если его кандидатура будет согласована, готов продать или передать свои доли в бизнесе, так как членам СФ запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, сообщает РБК .

Как писал News.ru ранее, спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала благодарственную речь уходящего с поста сенатора Дмитрия Мезенцева, возглавлявшего комитет по экономической политике.