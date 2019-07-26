https://static.news.ru/photo/d71cb7a4-af88-11e9-8782-fa163e074e61_1024.jpg Фото: State Border Guard Service of Uk/Global Look Press

Илья Дробязко, являющийся капитаном российского танкера Nika Spirit, рассказал подробности задержания судна в порту Измаил украинскими силовиками. По его словам, те действовали незаконно.

Они не имели права заходить на борт без представителя от консульства России, потому что мы шли под российским флагом. Они зашли, прочитали постановление. Мы ничего не нарушали, что нам бояться, — заявил капитан судна Илья Дробязко в интервью телеканалу « Россия 1 ».

Танкер был задержан СБУ 25 июля за якобы блокировку кораблей в Керченском проливе. Россия заявила о незаконности действий украинской стороны и призвала президента Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию, они уже вернулись в Россию.