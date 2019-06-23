https://static.news.ru/photo/2cd40e02-9578-11e9-b26c-fa163e074e61_1024.jpg Президент Аргентины Маурисио Макри Фото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На пост главы государства будут претендовать девять аргентинских политиков, включая действующего лидера страны.

Помимо Маурисио Макри, ныне занимающего президентское кресло, в борьбе поучаствуют сенатор Мигель Пичетто, экс-министр экономики Роберто Лаванья и губернатор провинции Сальта Хуан Мануэль Уртубей. Основным соперником Макри считается Альберто Фернандес, возглавлявший кабмин страны в 2007-2015 годах. Остальные шестеро кандидатов не входят в число предполагаемых фаворитов предвыборной гонки, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, сенатор и бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что намерена баллотироваться в вице-президенты.