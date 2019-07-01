Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов. Это станет возможно в том случае, если подтвердятся факты фальсификации подписей избирателей.
Горбунов пояснил, что в настоящее время проводится полицейская проверка. При этом он отметил, что пока говорить о снятии кандидатов рано, так как ведётся следствие, передаёт «
Ранее News.ru писал, что полиция Москвы взяла под стражу нескольких человек по подозрению в подделке подписей для выборов в Мосгордуму. В правоохранительные органы поступила информация от собственника из дома на Шелепихинской набережной, что в его квартире посторонние.