Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не должны были восстанавливаться до выполнения Москвой определённых требований.
По этому вопросу в Оттаве согласны с мнением представителей Киева, подчеркнула она. Дипломат высказалась подобным образом на открытии конференции, посвящённой реформам на Украине, передаёт
26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.