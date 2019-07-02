Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что НАТО готовит условия для приведения к власти в отдельных странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подконтрольных Западу режимов. Этой цели Альянс планирует достичь, в том числе посредством «цветных революций».

При этом Нургалиев отметил, что ОДКБ готова к плодотворному взаимодействию с блоком. Однако, по его словам, между организациями существуют противоречия, которые носят принципиальный характер. Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с НАТО...