https://static.news.ru/photo/707086b8-a6fd-11e9-b1a7-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о готовности к переговорам с властями Грузии для восстановления отношений между двумя странами.

Мы готовы обсуждать весь сектор вопросов, касающихся и восстановления двусторонних отношений. При этом мы рассчитываем к взаимным шагам с грузинской стороны, — цитирует « Интерфакс » Калашникова.

Заявление парламентарий сделал на встрече с депутатами грузинского парламента из оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии». При этом он добавил, что необходимо договариваться и на официальном уровне.

Ранее News.ru сообщал, что, несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей РФ, свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение».