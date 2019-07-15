Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о готовности к переговорам с властями Грузии для восстановления отношений между двумя странами.

Мы готовы обсуждать весь сектор вопросов, касающихся и восстановления двусторонних отношений. При этом мы рассчитываем к взаимным шагам с грузинской стороны, — цитирует «Интерфакс» Калашникова.

Заявление парламентарий сделал на встрече с депутатами грузинского парламента из оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии». При этом он добавил, что необходимо договариваться и на официальном уровне.

Ранее News.ru сообщал, что, несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей РФ, свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение».

Политическая ситуация в Грузии обострилась во второй половине июня, когда в Тбилиси вспыхнули антироссийские волнения. Поводом для них стало участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия, в ходе которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

News.ru в соцсетях