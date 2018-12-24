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Совфед: заменить МРОТ минимальной почасовой оплатой труда

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

политика [ версия для печати ]

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предложил МРОТ заменить минимальной почасовой оплатой труда.

«Почему во многих странах почасовая оплата труда минимальная? Это форма стимулирования к высокому личному вкладу через свою трудовую активность», — сказал Калашников.

Сенатор призвал внедрить минимальную почасовую оплату труда в России взамен минимального размера оплаты труда (МРОТ), который является ежемесячным. Он добавил, что данная поправка поможет быстро повысить заработную плату всем гражданам России.

Калашников также рассказал, что исследование о необходимости перехода на минимальную почасовую оплату труда было сделано ещё в конце XX века.

Ранее News.ru писал, что Совет Федерации РФ принял законопроект о плановом увеличении МРОТ. С 1 января 2019-го минимальная зарплата в России составит 11 тысяч 280 рублей. Нововведение коснётся более 3,5 млн граждан.


#россия #Совфед #Калашников #мрот
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