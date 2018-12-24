Совфед: заменить МРОТ минимальной почасовой оплатой труда

https://news.ru/storage/news/0c7ec972a16c60acb605244ec94fd1dd/16b685bb-7b92-40c1-82d2-bc8d519ab9b0_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предложил МРОТ заменить минимальной почасовой оплатой труда.

«Почему во многих странах почасовая оплата труда минимальная? Это форма стимулирования к высокому личному вкладу через свою трудовую активность», — сказал Калашников.

Сенатор призвал внедрить минимальную почасовую оплату труда в России взамен минимального размера оплаты труда (МРОТ), который является ежемесячным. Он добавил, что данная поправка поможет быстро повысить заработную плату всем гражданам России.

Калашников также рассказал, что исследование о необходимости перехода на минимальную почасовую оплату труда было сделано ещё в конце XX века.

Ранее News.ru писал, что Совет Федерации РФ принял законопроект о плановом увеличении МРОТ. С 1 января 2019-го минимальная зарплата в России составит 11 тысяч 280 рублей. Нововведение коснётся более 3,5 млн граждан.