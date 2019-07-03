В большой политике на самом высоком уровне молчание действительно порой дороже золота. Далеко не все переговоры, если стороны хотят прогресса и достижения хоть какого-нибудь значимого КПД, нуждаются в публичности. Однако эту прописную для опытных дипломатов аксиому в своём арсенале используют отнюдь не все политики. Среди них, похоже, и премьер Нидерландов Марк Рютте, который не стал отказывать себе в удовольствии рассказать зрителям телеканала RTL о своей «секретной» встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Возможно, журналисты да и все остальные «простые смертные» должны буквально на руках носить таких политиков. Ведь без них информационная повестка дня была бы куда скуднее, а инфоповодов куда меньше. Однако многие ведь частенько критикуют не только политиков, но и дипломатов за то, что их многочисленные саммиты, переговоры и прочие «сабантуи» не заканчиваются конкретными договорённостями. Иными словами, по усам у них часто течёт, а вот в «рот» стран ничего в итоге не попадает. Может быть, просто иногда стоит не интервью раздавать, а делом заниматься? Каждый своим. И желательно качественно.

Как бы там ни было, но в среду, 3 июля, г-н Рютте буквально взорвал медиапространство своими откровениями о том, что он на недавно завершившемся в Осаке саммите G20 провёл некую секретную встречу с Владимиром Путиным. Говорили, по его словам, о крушении МН17. При этом премьер отказался сообщить какие-либо подробности разговора: «Обсуждение должно оставаться конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы».

Марк Рютте Zheng Huansong/www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Тут же возник вопрос, зачем нужно было тогда говорить «А», отказываясь упоминать «Б»? Не для того ли, чтобы дать западным журналистам очередной повод покритиковать Москву? И желающие тут же нашлись. К примеру, немецкое издание Heise обратило внимание, что на сайте Кремля нет никакой информации о данной встрече. «Видимо, разговор с Рютте был настолько несущественным для российской стороны, что о нём даже не упомянули», — заметили в редакции.

В действительности всё иначе. В России вряд ли найдётся хотя бы один серьёзный политик, который заявит, что в стране считают тему крушения Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донецкой области на востоке Украины несущественной.

Почему же тогда в Москве не стали упоминать о состоявшейся встрече в Осаке? Ситуацию в среду прояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение „на ногах“, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос», — сообщил он журналистам.

Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По словам Пескова, позиция российской стороны предельно понятна и последовательна: «Она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать всерьёз расследование, которое осуществляется без участия России. Такие тезисы постоянно доводятся на разных уровнях до наших визави в Нидерландах и в других странах».

Напомним, что пассажирский «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате погибли 298 человек — граждане 10 государств. Расследованием ЧП занимается Объединённая следственная группа (JIT), в которую вошли в том числе представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Следователи установили, что лайнер, предположительно, был сбит из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. При этом каких-либо серьёзных доказательств предоставлено не было. Россия, в свою очередь, официально свою причастность к ЧП отрицает.