Никто в действующей власти, очевидно, не заинтересован в деградации существующей разумной оппозиции. Какие бы ни существовали планы создания новой мощной «зелёной» партии экологов, обновлённых либералов или общественного движения вокруг фигуры Натальи Поклонской, пока важной частью политической системы остаются КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Их общая черта — руководство в пока ещё твёрдых руках держат «парламентские старцы». Однако эти фигуры становятся всё более отталкивающими для молодёжи. Идеологический застой и одни и те же лица схлопывают базу партий. И всё же речь идёт о значительных группах населения. А те самые «старцы» продолжают удерживать даже недовольных от радикальных действий.

Перестройку в этих партиях — за исключением чисто вождистской ЛДПР — связывают с появлением в их руководстве новых лиц, уже снискавших себе определённую популярность и авторитет. Недавнюю фразу Жириновского о том, что вскоре компартию возглавит Николай Платошкин, многие восприняли, скорее, как очевидную провокационную импровизацию Вольфовича, стремящегося время от времени уколоть немолодого коллегу Геннадия Зюганова. Но, с другой стороны, всё громче прогнозы, что в руководстве КПРФ могут оказаться фигуры типа Николая Платошкина или Павла Грудинина. И тот, и другой достаточно засвечены. Они значительно повысили свой рейтинг узнаваемости, в том числе и благодаря телевизионной картинке.

Николай Платошкин, лидер карликового движения «За новый социализм», вообще до последнего времени был завсегдатаем разных политических ток-шоу. Но сейчас ему надо сдать трудный экзамен на политическую зрелость в Хабаровском крае и выиграть госдумовский мандат. И тогда реально выйти на новый, чисто политический уровень.

С Павлом Грудининым всё несколько сложнее. Мы помним, что именно Кремль сделал всё, чтобы он не получил вакантный думский мандат. Но, как говорится, стерпится-слюбится. Тем более ставки в большой политике высоки, особенно в переходные периоды. Компартии же нужны не просто активисты, а фигуры, ассоциирующиеся с какими-то идеологическими и экономическими новациями. А в этом плане и Платошкин, и Грудинин — вполне значимые фигуры.

Павел Грудинин (слева) Сергей Булкин/News.ru

Ещё интереснее ситуация со «Справедливой Россией», на ствол которой сейчас пытаются привить ветку по имени Никита Исаев. Сам Исаев формально является одновременно и лидером малозаметного движения «Новая Россия», и директором Института актуальной политики. Он поднабрал в последнее время известности, опять же благодаря солированию в разного рода ток-шоу. Но, правда, харизматичный активист известен непостоянностью своих политических пристрастий. Был он и членом «Единой России», служил заместителем Василия Яковенко в Росмолодёжи. Сейчас занял нишу убеждённого оппозиционера, надеясь, видимо, в этом амплуа добиться больших успехов. Более того, он уже предлагает СР и лично Сергею Миронову свою программу повышения привлекательности партии. В том числе и с опорой на своё движение, у которого, дескать, есть база в регионах.

Впрочем, потенциальных новых лиц, желающих начать серьёзную политическую карьеру в устоявшейся партии, в России хватает с избытком. И лица будут, без сомнения, получать информационную поддержку. Притом что ещё недавно «бродившие» идеи объединения компартии и «Справедливой России» для создания настоящей социал-демократической партии пока остаются лишь планами.