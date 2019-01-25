Как Навальный профсоюз создавал

https://news.ru/storage/news/c2f85bd329149ffa4d3212f075bd8293/310ed7ef-e178-4caa-8545-0af429e23834_850.jpg АГН «Москва»

Оппозиционер решил зайти со стороны экономических прав

Алексей Навальный, который в последние месяцы переживает явный кризис своей политической самоидентификации, решил побороться за экономические права трудящихся. После очевидного провала даже в среде идеологически близких проекту «умных выборов», предусматривающему для самого Навального со товарищи монополию называть в каждой области достойного кандидата, за которого следовало бы голосовать всем людям доброй воли, он решил сделать ставку на экономику.

В национальную повестку он попытается включить свой проект «Профсоюз», цель которого, на первый взгляд, звучит парадоксально: активно бороться за исполнение «майских указов» президента в части отстаивания зарплат работников образования, медицины, культурно-просветительских учреждений. Мол, если добивается губернатор того, что трудящиеся в белых халатах и в библиотечных нарукавниках получают зарплату не менее средней по региону, а то и вдвое её превышающую, то «мы бы его хвалили». Нет — «так мы его мочим». Лексика и орфография Навального сохранены.

Ход, прямо скажем, неожиданный. И даже в Кремле, где имя оппозиционера считается непроизносимым, слегка растерялись и сослались на то, что любой общественный контроль за выполнением указов президента может только приветствоваться.

Между тем, как сказал бы некогда популярный телекомментатор: тенденция, однако! Поскольку буквально на днях вечный, как памятник Пушкину, профсоюзный лидер Михаил Шмаков потребовал, чтобы МРОТ был увеличен в два раза, и открыто намекнул на возможность нарастания уличных акций по чисто экономическим мотивам. Так что Навальный со своим «Профсоюзом» просто бросился в его пенный след.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Понятно, что экономические требования — это та самая рубашка, что ближе к любому телу. Собственно, и большевики поднимали забастовочную волну с известного требования, по словам Ленина, «копейки на рубль», дабы потом предъявить и чисто политические претензии. Ведь электорат надо сначала раскачать, втянуть в саму борьбу. Заставить тогда слезть с печки. А ныне — оторваться от дивана с телевизором. А уж потом ставить вопрос о гражданских свободах и иных, менее гастрономических материях.

В этом отношении Навальный явно нащупывает новую тактику. Причём переносит центр тяжести своих акций из столиц в регионы, где у него давно создана своя политическая инфраструктура — так называемые штабы. А уж найти губернаторов, не выполняющих зарплатные нормативы, и под благовидным предлогом реализации президентских «майских указов» «наехать» на них — проще простого. Тут, как говорится, комар носа не подточит. Ну, а потом есть два пути.

Либо от борьбы за указы переходить к полному шельмованию неэффективного руководителя. Особенно если параллельно накопать нечто о его недвижимости в Италии или в Болгарии, и таким образом уже поставить Кремль перед необходимостью хоть как-то, но разобраться со своим же ставленником. Или же, чего греха таить, пойти на тайный сговор с местным вождём при условии создания для структур Навального режима наибольшего благоприятствования в обмен на молчание. Применить известный метод Жириновского.

Во всяком случае, новый подход расширяет для Навального область для манёвра. И главное — географию его действий. А там, глядишь, и общего кандидата можно будет «назначать», несмотря на ревность коллег-либералов.