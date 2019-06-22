https://static.news.ru/photo/44a8058c-94de-11e9-868e-fa163e074e61_1024.jpg Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров «с большой тревогой» следит за событиями в Грузии. Об этом он написал в социальных сетях. Он отметил, что народы двух стран «связаны вековыми узами дружбы и единства».

В России, по неофициальным данным, почти живут примерно миллион грузин, уточнил Кадыров .

У нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью, — выразил убеждённость чеченский лидер.

По его мнению, «события последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов». В последние годы, считает Кадыров, в соседнем государстве появились взращенные в США и на Западе активисты, которые «главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народами».

Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия, — подчеркнул Кадыров.

Политическая ситуация в соседней стране обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.