https://static.news.ru/photo/9240d9e2-9748-11e9-ae18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Решение Юнус-Бека Евкурова оставить пост главы Ингушетии и досрочно уйти в отставку со своего поста прокомментировал руководитель соседнего региона, чеченский лидер Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, решение его коллеги можно смело назвать волевым и мужественным, принятым в нужное время и в нужный момент.

Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России, — приводит слова Кадырова ТАСС.

Чеченский лидер отметил, что Евкуров возглавил сложный регион в трудное для республики время и много сделал для её развития.

Только волевой человек способен принимать поворотные решения в своей судьбе, что и сделал глава Ингушетии, — подчеркнул глава Чечни.

Ранее стало известно, что руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, несмотря на то, что его полномочия истекают только в 2023 году, объявил о своей отставке с поста руководителя республики, писал News.ru.