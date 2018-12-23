Кадыров рассказал о сложностях с рэпом

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Глава Чеченской Республики рассказал, что с детства любит петь. Однако исполнение рэпа ему не удаётся.

О том, что постоянно слушал национальные чеченские песни, а также героико-эпические музыкальные произведения, он сказал в эфире «Москвы 24». До сих пор Рамзан Кадыров знает их тексты наизусть.

Лидер Чечни заявил, что очень хорошо поёт. Он вспомнил, как в детстве исполнял на празднике «В лесу родилась ёлочка» и «Три танкиста».

Как ранее писал News.ru, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен завершить свою карьеру на той должности, которую занимает сейчас. Кроме того, он отметил, что у него нет желания работать в структурах Федерации.