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Кадыров рассказал о сложностях с рэпом

instagram.com/kadyrov_95/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Глава Чеченской Республики рассказал, что с детства любит петь. Однако исполнение рэпа ему не удаётся.

О том, что постоянно слушал национальные чеченские песни, а также героико-эпические музыкальные произведения, он сказал в эфире «Москвы 24». До сих пор Рамзан Кадыров знает их тексты наизусть.

Лидер Чечни заявил, что очень хорошо поёт. Он вспомнил, как в детстве исполнял на празднике «В лесу родилась ёлочка» и «Три танкиста».

Как ранее писал News.ru, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен завершить свою карьеру на той должности, которую занимает сейчас. Кроме того, он отметил, что у него нет желания работать в структурах Федерации.


#музыка #чечня #кадыров
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