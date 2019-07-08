https://static.news.ru/photo/df3b139e-a1ab-11e9-a3eb-fa163e074e61_1024.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку телеведущего компании «Рустави 2» Георгия Габунии.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что выходка Габунии была спланирована заранее, так как его не отключили от эфира. Кроме того, он призвал возбудить уголовное дело против журналиста.

Как ранее писал News.ru, крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.