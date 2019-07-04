https://static.news.ru/photo/41074aea-9e4e-11e9-a989-fa163e074e61_1024.jpg Турко Даудов и Рамзан Кадыров Фото: turko_daudov/instagram.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выбрал своего представителя в странах, исповедующих ислам. Эту должность займёт муфтий региона Турко Даудов.

Такое решение поможет наладить тесное взаимодействие с другими государствами, передаёт РИА Новости .

По словам республиканского руководителя, Даудов имеет серьёзный опыт в сфере сотрудничества с элитами ближневосточных стран, так как долгое время жил и работал среди них.

Посоветовавшись с муфтием Чечни Салахом Межиевым, мы решили поручить вам ответственную должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах в ранге помощника главы республики, — подчеркнул он во время встречи со своим новым представителем.

Кадыров добавил, что в настоящий момент Чечня имеет хорошие отношения с Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Иорданией, Бахрейном и некоторыми другими государствами. Теперь это взаимодействие следует вывести на новый уровень.

Ранее News.ru писал, что Кадыров пообщался по прямой связи с находящимся на МКС командиром экипажа Олегом Кононенко и попросил его сделать больше фотографий Чечни из космоса. Разговор состоялся в ходе визита в республику делегации Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.