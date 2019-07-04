Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выбрал своего представителя в странах, исповедующих ислам. Эту должность займёт муфтий региона Турко Даудов.
Такое решение поможет наладить тесное взаимодействие с другими государствами, передаёт
По словам республиканского руководителя, Даудов имеет серьёзный опыт в сфере сотрудничества с элитами ближневосточных стран, так как долгое время жил и работал среди них.
Посоветовавшись с муфтием Чечни Салахом Межиевым, мы решили поручить вам ответственную должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах в ранге помощника главы республики, — подчеркнул он во время встречи со своим новым представителем.
Кадыров добавил, что в настоящий момент Чечня имеет хорошие отношения с Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Иорданией, Бахрейном и некоторыми другими государствами. Теперь это взаимодействие следует вывести на новый уровень.
Ранее News.ru писал, что Кадыров пообщался по прямой связи с находящимся на МКС командиром экипажа Олегом Кононенко и попросил его сделать больше фотографий Чечни из космоса. Разговор состоялся в ходе визита в республику делегации Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.