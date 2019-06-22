Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что по его приглашению до конца 2019 года регион планирует посетить президент Молдавии Игорь Додон.
Я пригласил Игоря Николаевича посетить Чечню и получил заверение, что до конца года он приедет в Грозный! — написал чеченский лидер на своей странице во «ВКонтакте».
Встреча политиков прошла в Минске 22 июня. Стороны обсудили вопросы установления дружеских отношений между Молдавией и Чечнёй.
Как писал News.ru, ранее орден Дружбы народов вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко Кадырову. Во время церемонии награждения глава государства назвал руководителя российского субъекта братом.