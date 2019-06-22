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Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма. Он уверен, что признание аннексии полуострова приведёт к фатальным последствиям.

Дипломат отметил, что именно немцы, с учётом их истории, не могут принимать определённые нарушения международного права. Введение санкций против России он назвал решительной и сплочённой реакцией, передаёт ТАСС. Ранее News.ru...