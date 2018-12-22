Кадыров хочет закончить карьеру на уровне главы региона

https://news.ru/storage/news/bd779ac83a5c97a9219c4f6c029f4006/527e7192-d59d-4ed6-a929-a55bb6a01c39_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен завершить свою карьеру на той должности, которую занимает сейчас. Кроме того, он отметил, что у него нет желания работать в структурах федерации.

«Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Политик отметил, что также не желает быть руководителем федерального министерства.

«Я не такого уровня человек», — добавил он.

13 декабря Кадыров заявил, что если бы федеральный центр выделял Чечне больше денег и не мешал работать, то регион бы процветал, писал News.ru. Так он прокомментировал отчет Счетной палаты, которая признала неэффективным исполнение ФЦП по развитию Северного Кавказа.