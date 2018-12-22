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Кадыров хочет закончить карьеру на уровне главы региона

Рамзан Кадыров Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

политика [ версия для печати ]

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен завершить свою карьеру на той должности, которую занимает сейчас. Кроме того, он отметил, что у него нет желания работать в структурах федерации.

«Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Политик отметил, что также не желает быть руководителем федерального министерства.

«Я не такого уровня человек», — добавил он.

13 декабря Кадыров заявил, что если бы федеральный центр выделял Чечне больше денег и не мешал работать, то регион бы процветал, писал News.ru. Так он прокомментировал отчет Счетной палаты, которая признала неэффективным исполнение ФЦП по развитию Северного Кавказа. 


#чечня #РамзанКадыров
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