Кадыров хочет закончить карьеру на уровне главы региона

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен завершить свою карьеру на той должности, которую занимает сейчас. Кроме того, он отметил, что у него нет желания работать в структурах федерации.
«Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».
Политик отметил, что также не желает быть руководителем федерального министерства.
«Я не такого уровня человек», — добавил он.
13 декабря Кадыров заявил, что если бы федеральный центр выделял Чечне больше денег и не мешал работать, то регион бы процветал, писал News.ru. Так он прокомментировал отчет Счетной палаты, которая признала неэффективным исполнение ФЦП по развитию Северного Кавказа.