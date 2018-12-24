Кабмин РФ рассказал о компенсациях Минску

https://news.ru/storage/news/c058f3bc5d4675328fb362a6e6bcf09a/e7d90a85-0064-4de6-85e7-21b09b714a88_850.jpg Иван Руднев/РИА Новости

В правительстве РФ прокомментировали слова президента Белоруссии Лукашенко о договорённостях по компенсации Минску в связи с налоговым манёвром.

Никакого договора по этому вопросу на сегодняшний день нет, заявили в пресс-службе кабинета министров РФ.

«Договорённость состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит», — подчеркивает пресс-служба.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обещала выплатить компенсацию Минску от налогового манёвра в нефтяной отрасли, писал News.ru.