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Кабмин РФ рассказал о компенсациях Минску

Иван Руднев/РИА Новости

политика [ версия для печати ]

В правительстве РФ прокомментировали слова президента Белоруссии Лукашенко о договорённостях по компенсации Минску в связи с налоговым манёвром.

Никакого договора по этому вопросу на сегодняшний день нет, заявили в пресс-службе кабинета министров РФ.

«Договорённость состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит», — подчеркивает пресс-служба.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обещала выплатить компенсацию Минску от налогового манёвра в нефтяной отрасли, писал News.ru.


#АлександрЛукашенко #Минск #налоговыйманевр
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