Кабмин РФ рассказал о компенсациях Минску

В правительстве РФ прокомментировали слова президента Белоруссии Лукашенко о договорённостях по компенсации Минску в связи с налоговым манёвром.
Никакого договора по этому вопросу на сегодняшний день нет, заявили в пресс-службе кабинета министров РФ.
«Договорённость состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит», — подчеркивает пресс-служба.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обещала выплатить компенсацию Минску от налогового манёвра в нефтяной отрасли, писал News.ru.