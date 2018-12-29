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Кабмин РФ опубликовал список запрещённых товаров с Украины

Сергей Лантюхов/News.ru

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о введении запрета на ввоз в страну ряда товаров из Украины. В список вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — написал Медведев в Twitter.

Под запрет также попали консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба. В пресс-службе кабмина пояснили, что постановление запрещает ввозить на территорию РФ товары, страной происхождения которых является Украина.

В пресс-службе добавили, что Россия может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, но только если украинская власть отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции. Российскую группу возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Туда войдут представители Государственной думы, Совета Федерации, Счётной палаты и других ведомств. 


#украина #россия #список #товары #кабмин
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