Кабмин РФ опубликовал список запрещённых товаров с Украины

https://news.ru/storage/news/99c37e64d3aa574126e9071bc5b8247f/5d0b4b84-2e5c-41e7-a9fd-2827f840ebd7_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о введении запрета на ввоз в страну ряда товаров из Украины. В список вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — написал Медведев в Twitter.

Под запрет также попали консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба. В пресс-службе кабмина пояснили, что постановление запрещает ввозить на территорию РФ товары, страной происхождения которых является Украина.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

В пресс-службе добавили, что Россия может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, но только если украинская власть отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции. Российскую группу возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Туда войдут представители Государственной думы, Совета Федерации, Счётной палаты и других ведомств.