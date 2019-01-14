Кабмин обеспечит регистрацию оператора по обращению с ТБО

https://news.ru/storage/news/23d49d08b7b6986432d2136b36b92ae1/0ae6f43b-6bbb-4181-9bc7-686589d36749_850.jpg Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение трёх месяцев обеспечить государственную регистрацию компании «Российский экологический оператор». Кроме того, кабмин должен определить состав федерального имущества, передаваемого оператору, а также вопрос с его размещением в Москве.

В течение месяца парламентариям необходимо утвердить устав компании и положение о наблюдательном совете, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор». Управлять структурой поручено Министерству природных ресурсов и экологии.