Кабмин обеспечит регистрацию оператора по обращению с ТБО

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение трёх месяцев обеспечить государственную регистрацию компании «Российский экологический оператор». Кроме того, кабмин должен определить состав федерального имущества, передаваемого оператору, а также вопрос с его размещением в Москве.
В течение месяца парламентариям необходимо утвердить устав компании и положение о наблюдательном совете, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор». Управлять структурой поручено Министерству природных ресурсов и экологии.